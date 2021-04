Perché lo stress potrebbe far cadere i capelli? La scienza prova a rispondere

Sembra essere assodato: lo stress fa diventare i capelli grigi, così come vi avevamo raccontato un po' di tempo fa. Una condizione di stress prolungato, però, potrebbe anche far cadere i capelli. Per quale motivo? La scienza ha provato a rispondere alla domanda.

In un nuovo studio - pubblicato sulla rivista Nature - è stato identificato un importante ormone dello stress che sembra "bloccare" la crescita dei capelli, ma è stato anche scoperto il tipo di cellula e la molecola responsabile della trasmissione del segnale di stress. Questi risultati, per adesso, sono stati riconosciuti nei topi.

Se quello scoperto dovesse far parte anche della biologia umana, potremmo avere nuova informazioni in più per contrastare questo fastidioso fenomeno. Oggetto dello studio sono stati i follicoli piliferi, che controllano la crescita dei capelli nei mammiferi, e le cellule staminali, che si trovano all'interno del ciclo naturale tra periodi di crescita e periodi di riposo. In primo luogo, i ricercatori hanno confermato che stressare i topi ha effettivamente limitato la crescita dei capelli prolungando il tempo di riposo delle cellule staminali.

L'ormone dello stress identificato è il corticosterone. La rimozione chirurgica della fonte degli ormoni dello stress ha invertito l'effetto: i follicoli piliferi sui topi hanno continuato a rigenerarsi con pochissime pause per il riposo, anche nelle creature anziane. Livelli normali di corticosterone nei topi hanno un importante effetto regolatore quando si tratta di crescita dei capelli.

"L'ormone dello stress agisce effettivamente su un gruppo di cellule del derma sotto il follicolo pilifero, noto come papilla dermica", afferma il biologo Sekyu Choi dell'Università di Harvard. Il corticosterone impedisce alle cellule della papilla dermica di secernere una proteina specifica (chiamata GAS6).

I corpi umani funzionano allo stesso modo? Questa è la domanda che il team di scienziati vuole scoprire, così da trovare un rimedio definitivo.