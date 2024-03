Perché ci stropicciamo gli occhi quando siamo stanchi o abbiamo lavorato troppo?

Spesso sottoponiamo i nostri occhi a uno stress intenso. Lavoriamo diverse ore di fronte al nostro computer, leggiamo in penombra e usiamo spesso la vista per scrivere dei messaggi tramite i nostri cellulari. Tutte queste azioni comportano uno sforzo, di cui non tutti si rendono conto.

Dopo ore passate a lavorare o a giocare, la nostra vista si stanca e uno dei principali effetti di questa stanchezza è che i nostri occhi ci sembrano più pesanti e secchi, tanto che uno dei nostri istinti è quello di portarci le mani all'altezza delle palpebre e di cominciare a stropicciarle.

Questo comportamento si osserva in tutte le popolazioni umane e a qualsiasi età, tanto da essere stato più volte registrato anche nei bambini appena nati, che non hanno neppure un mese di vita.

Le ragioni che spingono il nostro corpo ad assumere questo comportamento non sono state molto chiare fino a questo momento, dopo che molteplici studi hanno approfondito questo argomento.

Sembra che lo stropicciamento degli occhi sia una forma di adattamento allo stress visivo, che comporta un certo accumulo di stanchezza ai muscoli ciliari ed oculari che controllano il movimento del cristallino e degli occhi stessi. Ad un certo punto della giornata, quindi, quando l'accumulo di stress è divenuto insostenibile, questi muscoli richiedono un poco di relax, inducendo il nostro corpo a fornire un "massaggio" che fa sì che una migliore circolazione sanguigna possa allontanare i prodotti di scarto presenti nelle cellule oculari, rifornendole anche di maggiori livelli di ossigeno.

Tenere gli occhi aperte mentre si è stanchi inoltre favorisce un maggiore riposo, poiché incentiva maggiormente l'arrivo di sangue e favorisce le attività che portano al sonno.

Un'altra ragione che porta adulti e piccini a stropicciarsi gli occhi è l'eventuale secchezza della loro superficie. Come infatti sanno molti ciclisti e lettori, quando si tengono per molto tempo gli occhi aperti questi tendono ad asciugarsi, provocando delle irritazioni superficiali che possono essere risolte dal nostro corpo con delle semplici lacrime. Se però non sbattiamo le palpebre frequentemente, la produzione delle lacrime si riduce, andando a provocare un sovraccarico di stress sull'occhio. Un problema che si risolve andando a favorire la stimolazione meccanica della ghiandola lacrimale tramite lo stropicciamento.

Questo fenomeno ci permette anche di osservare una particolare caratteristica dei nostri occhi, in grado persino di percepire i flebili segnali chimici che imitano la luce prodotti dalle loro stesse cellule, mentre svolgono le loro comuni attività metaboliche.

JBL Tune 510BT Cuffie On-Ear Wireless, Bluetooth 5.0, Pieghevole è uno dei più venduti oggi su