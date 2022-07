Perché la Superluna di questa notte è chiamata 'Luna del Cervo'?

La notte di questo 13 luglio 2022 ci regalerà una Luna stupenda da osservare. Complice un cielo notturno per lo più sgombro da nuvole in quasi tutta Italia e grazie alla massima vicinanza del nostro satellite alla Terra (nel suo perigeo), tale da renderla una Superluna, la più grande e luminosa del 2022.

Vi avevamo già parlato dell'avvicinarsi di questo particolare evento, noto anche per una simpatica caratteristica che rende la Luna di questa notte molto interessante: il suo strano soprannome.

La Luna piena del mese di luglio è infatti chiamata anche "Luna del cervo", un appellativo preso in prestito da una tradizione che risale addirittura ai nativi americani. Un epiteto che sta ad indicare le nuove corna che nascono sulla fronte dei cervi proprio in questo periodo dell'anno.

Infatti, i cervi maschi, noti anche come cervi nobili o reali, perdono naturalmente le loro corna durante l'anno e ne crescono di nuove ogni volta proprio in questo particolare momento. Nulla quindi a che vedere con strani riti astrologici arcaici, o presunte costellazioni dalla forma del caratteristico animale.

Come spesso succedeva in passato, infatti, i popoli attribuivano determinate denominazioni in riferimento a fenomeni naturali, reali, spesso per praticità mnemonica e per una facile identificazione. Nulla di strano ma il più concreto possibile.

Ad esempio, altre tribù di nativi americani chiamavano questa Luna anche "Luna Salmone" o "Luna Lampone" e "Luna dei Tuoni", a causa dei frequenti temporali estivi che imperversavano nell'area.

In celtico, inoltre, questa Luna era anche conosciuta come "Luna Evocante", "Luna delle Erbe" e "Luna dell'Idromele", ad indicare che luglio era il periodo in cui si raccoglievano le erbe da essiccare ed utilizzare come spezie e vari rimedi.

Anche gli anglosassoni avevano un proprio modo di identificarla, e la chiamavano infatti "Luna del Fieno", per via della raccolta del tipico miscuglio di erbe che avveniva proprio nel periodo di luglio.

Come sappiamo, la Luna piena è stata da sempre fondamentale per tracciare il cambiamento dei mesi e delle stagioni sin dai tempi antichi. Oggi, infatti, usiamo ancora molti di questi antichi nomi come epiteti per la fase più affascinante del nostro satellite, e molti di essi provengono dalle tradizioni tramandate nei loro calendari dai nativi americani, dai celti, dagli inglesi medievali e dai neopagani.

A proposito del nostro splendido satellite, sapete quanto impiegheremmo per completare un giro intorno alla Luna?