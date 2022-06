Ecco perché in Svizzera avere un solo porcellino d'India è assolutamente vietato

Tutti gli animali devono essere rispettati in quanto esseri viventi, ma non sempre ciò si verifica nel mondo. Nonostante alcuni paesi stiano facendo passi avanti, ad esempio il Regno Unito ha vietato le aragoste bollite vive, la Svizzera ha alcune delle leggi sulla protezione degli animali più rigorose di qualsiasi paese al mondo.

Il paese protegge la dignità degli animali a livello costituzionale. Oltre ad avere molte norme contro la clonazione, regole sul bestiame, specifiche minime sulla grandezza dei recinti e regole per i proprietari di animali domestici, che ad esempio non possono tingere il pelo della loro creatura, devono anche avere una quantità minima di esseri viventi in base alla specie.

Da questo punto di vista, infatti, la Svizzera non permette ai proprietari di avere solo un porcellino d'India, chiamata anche cavia domestica. Quest'ultimi non sono suini, ma roditori, e oltre al fatto che devono essere nutriti con molti alimenti fibrosi ogni giorno, inclusi fieno, e verdure, le cavie hanno bisogno dell'interazione sociale.

Questa simpatica creatura, che può vivere fino a 5-6 anni, necessita di frequenti contatti con altri membri della sua stessa specie. Secondo un'ordinanza sulla protezione degli animali approvata per la prima volta nel 2008, chiunque possieda porcellini d'India deve averne almeno due. Questa regola è in definitiva progettata per proteggere gli animali e garantire che le cavie ottengano l'interazione sociale di cui hanno bisogno.