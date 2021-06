Perché i tagli con la carta sono così dolorosi? La spiegazione non è per nulla banale

Sarà capitato certamente a tutti di tagliarsi con la carta... se non vi è mai capitato, invece, sappiate solo che fa davvero male, un taglietto davvero innocuo ma maledettamente fastidioso. Il motivo per cui faccia così male è risaputo e non ci vogliono sicuramente degli studi scientifici per appurarlo, ma è sicuramente affascinante saperlo.

La "colpa" è da attribuire ai nocicettori delle nostre mani, ovvero le fibre nervose che inviano messaggi tattili e di dolore al nostro cervello. Nelle nostre mani ce ne sono davvero tantissimi, perfino più che nelle braccia nelle gambe o nello stomaco. Per questo motivo le nostre mani sono così abili. Un gran numero di questi nocicettori, infatti, ci permette di utilizzare le mani in modo più efficiente... ma le rende anche più soggette a dolore e lesioni.

Uno studio del 2014 ha rilevato che i polpastrelli hanno la più alta acuità spaziale tattile dell'intero corpo; ciò significa che abbiamo un'altissima capacità di percepire il senso del tatto, ovviamente dolore incluso. L'equazione non è ancora finita.

Un foglio quando taglia la pelle lascia dietro di sé un solco di lacerazione e distruzione, piuttosto che una ferita da "bisturi" (in calce alla notizia osserverete un foglio di carta al microscopio, un vero incubo). Non solo: i recettori delle nostre mani impazziscono continuamente, perché vengono irritati dalla combinazione di polpa cellulosica e fibre rivestite chimicamente, nonché dagli altri additivi, come il gesso, che vengono aggiunti alla carta per facilitare la scrittura.

Inoltre i tagli di carta sono in genere poco profondi ma non troppo superficiali e superano solo lo strato superiore della pelle. Per questo motivo hanno meno probabilità di sanguinare e, successivamente, far sigillare la ferita con una crosta. I nervi sono quindi esposti all'aria aperta e continuano a inviare nuovi messaggi di dolore al cervello.

Insomma, una combinazione davvero fastidiosa che rende ogni taglio con la carta un vero e proprio incubo. Altre curiosità? Perché alle zanzare piace ronzare intorno alle nostre orecchie? E perché l'ambra grigia vale così tanto?