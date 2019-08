Perché ci sono tante specie diverse ai Tropici e poche verso i Poli?

La terra è ricca di forme di vite e molte di queste possono assumere, ai nostri occhi, caratteristiche veramente “strane”. Spesso rimaniamo affascinati dall’osservare le meraviglie della natura e come essa si sia adattata, assumendo anche forme bizzarre e particolari.

Pensiamo, per esempio, ai Neonothopanus gardneri, funghi del Nord America che, di notte, si illuminano per una speciale caratteristica: la bioluminescenza.

Stessa bioluminescenza la troviamo anche in alcune specie di squali.

Oppure al piccolissimo topo canguro o ancora alle farfalle che bevono le lacrime delle tartarughe dell’Amazzonia.

Il nostro mondo è ricco di biodiversità e di specie che, ai nostri occhi, sembrano strane o capaci di fare cose incredibili, tuttavia in questa enorme biodiversità una regola regna sovrana o quasi: ci sono molte specie diverse ai tropici e questo numero decresce velocemente via via che ci si avvicina ai poli.

Dare una motivazione non è affatto semplice e alcuni scienziati dell’Università di Chicago tentano di dare una risposta.

Riuscire a comprendere la biodiversità sarà fondamentale, in futuro, soprattutto a causa dei cambiamenti climatici di cui tutti noi, ed il mondo animale e vegetale compreso, siamo vittime.

Per spiegare il perché la biodiversità diminuisca con l’avvicinarsi ai poli i ricercatori hanno studiato il come gli uccelli cercano il cibo.

Nei tropici vi sono molte varietà di uccelli. Alcuni di questi mangiano insetti sui rami, altri semi, altri solo un determinato tipo di insetti e semi e così via. Insomma, c’è molta differenza.

Questo tipo di alimentazione, molto specifica, rimane invariata salendo di latitudine fino a quando non si arriva ad un punto di svolta ed il numero di modi in cui un animale, un uccello nel nostro caso, si guadagna il cibo diminuiscono.

Questo si spiega perché, ai tropici, c’è più spazio per la specializzazione quindi gli uccelli che vivono in questi luoghi possono permettersi di specializzarsi solamente su uno o pochi particolari alimenti.

Con l’aumentare delle latitudini aumenta anche il freddo e la stagionalità perciò le specie si sono evolute per essere meno selettive e mangiare tipi diversi di cibo, anche in periodi differenti.

Stesso dicasi per le conchiglie. Le specie marine provviste di guscio, nei tropici, si possono distinguere in conchiglie con un guscio semplice e conchiglie con un guscio diverso, particolare, più “fantasioso”, specializzato per una determinata nicchia ecologica.

Ma più si sale verso i poli e più questi gusci, chiamiamoli “fantasiosi”, diminuiscono di numero e le conchiglie si omologano tutte con un guscio “semplice”.

Probabilmente, quindi, con il cambiare delle temperature non avremo una trasformazione delle specie per adattarsi a nuove condizioni ma, probabilmente, assisteremo alla perdita di molta biodiversità.

Ciò suggerisce che la maggior parte degli animali ha più probabilità di abbandonare che di adattarsi alle condizioni “difficili”, tutto questa senza contare che i cambiamenti avvengono in periodi di tempo molto brevi.