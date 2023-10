Perché ci sono così tanti cuccioli che hanno le macchie?

Perché tanti cuccioli di diverse specie nascono con delle macchie per poi perderle crescendo? Dalle specie più note come cervi e ghepardi, a quelle meno conosciute come uccelli e pesci, le macchie sono un tratto distintivo di molti animali neonati.

Kiyoko Gotanda, biologa evoluzionista presso la Brock University in Ontario, suggerisce che le macchie servono principalmente come eccellente mimetismo. Questo pattern aiuta i piccoli a nascondersi dai predatori, mimetizzandosi con l'ambiente circostante, come le ombre create dalle foglie in una foresta o l'alternarsi di luci e ombre in una savana.

Questa strategia di mimetismo è così efficace che si è evoluta più volte in diverse specie, un fenomeno noto come evoluzione convergente. Ma non tutte le specie mantengono le loro macchie nella fase adulta. Mentre alcuni animali, come i cervi, perdono le macchie diventando più veloci e capaci di sfuggire ai predatori, altri, come i leoni, vedono svanire le loro macchie con la crescita (sapete che non è il leone il predatore più pericoloso della savana?).

I leoni maschi, ad esempio, sviluppano una folta criniera, simbolo di forza e virilità, mentre le macchie scompaiono. Allo stesso modo, alcune specie cambiano strategia di mimetismo crescendo, come i tapiri, che da piccoli hanno macchie e strisce ma da adulti si affidano all'oscurità della notte per nascondersi.

Insomma, le macchie non sono solo un dettaglio estetico, ma svolgono un ruolo cruciale nella sopravvivenza di molti giovani animali.