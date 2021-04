Ecco perché le tarantole possono essere trovate in tutto il mondo

Le tarantole mettono sicuramente molta paura alle persone: effettivamente sono dei ragni pelosi, molto grandi e, a volte, anche velenosi. Tuttavia, le tarantole (la famiglia dei ragni Theraphosidae) possono essere trovati in tutto il mondo (tranne in Antartide) e questa è una vera e propria "stranezza".

In un nuovo studio, pubblicato sulla rivista PeerJ, gli scienziati hanno studiato i modelli biogeografici delle tarantole nel corso della storia, analizzando l'RNA messaggero e modellando il modo in cui l'albero genealogico della tarantola avrebbe potuto svilupparsi in 120 milioni di anni di evoluzione.

Secondo quanto rivelato, le tarantole potrebbero essersi diffuse in tutto il mondo a causa della deriva dei continenti. Nella propria analisi, il team ha trovato prove di due distinte dispersioni "fuori dall'India" di antiche tarantole in Asia, quando il subcontinente indiano si è scontrato con l'Asia circa 55-35 milioni di anni fa.

Sono state due differenze significative ad aver permesso la diffusione di questi ragni sulla Terra: la deriva dei continenti e i loro adattamenti evolutivi. Questi due fattori sono stati importanti per la diffusione geografica delle creature, con le specie che hanno colto l'opportunità di sfruttare le circostanze ecologiche e ambientali.

A proposito delle tarantole: una nuova specie con le zampe blu è stata scoperta in Sri Lanka, mentre un altro studio ha capito il motivo dei loro colori blu e verdi così accesi.