Perché i tartufi sono così costosi? Il motivo è semplice

Quando si pensa a cibo prelibato e costoso sicuramente i nostri pensieri ci porteranno automaticamente a immaginare i tartufi. Quest'ultimo è "semplicemente" un fungo commestibile che cresce sottoterra, ma allora perché è così costoso? La risposta è semplice, ma porta con sé numerose considerazioni.

Come ci insegnano le regole dell'economia, quando un bene viene richiesto molto (la domanda) ma le sue quantità sono limitate e non può soddisfare tutti (l'offerta), il prezzo della materia aumenta esponenzialmente.

Il tartufo nero, T. melanosporum, pensate, è una vera e propria "icona culinaria" e può costare fino a 1.000 euro al chilogrammo. L'industria del tartufo ha un valore stimato di centinaia di milioni di euro, ma gli analisti hanno previsto che il valore futuro possa arrivare fino a 4,5 miliardi di euro nei prossimi 20 anni.

Purtroppo c'è una brutta notizia per l'industria e per tutti i grandi fan del tartufo: "nello scenario più probabile del cambiamento climatico, la produzione europea di tartufi diminuirà tra il 78 e il 100% tra il 2071 e il 2100", ha affermato qualche tempo fa uno studio scientifico. "Il declino potrebbe verificarsi prima di questa data, quando si tiene conto di altri fattori del cambiamento climatico, come ondate di caldo, incendi boschivi, eventi di siccità, parassiti e malattie."

Il tartufo più costoso fino ad oggi è stato venduto all'asta per 300.000 euro, ma godeteveli finché siete in tempo (o finché il loro costo non aumenterà esponenzialmente). A proposito, anche le banane stanno scomparendo.