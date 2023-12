La disposizione delle lettere QWERTY sulle tastiere, ormai familiare a chiunque utilizzi un computer, ha una storia affascinante che risale al 1878. Inventata da Christopher Latham Sholes, è diventata lo standard per tutti questi "aggeggi" elettronici che stiamo usando per narrarvi di questa storia.

Inizialmente, Sholes aveva creato un layout alfabetico per la sua macchina da scrivere, ma si è poi evoluto nel layout QWERTY per evitare che le lettere si inceppassero durante la digitazione rapida. Una teoria popolare suggerisce che il layout QWERTY fosse intenzionalmente progettato per rallentare la digitazione e prevenire l'inceppamento delle lettere.

Tuttavia, questa teoria è stata messa in discussione da ricerche più recenti. Un'altra spiegazione potrebbe essere legata al codice Morse, suggerendo che il layout fosse ottimizzato per velocizzare la digitazione di lettere con codici Morse simili. Nonostante la sua diffusione, però, questo non è l'unico esistente.

Il layout Dvorak, ad esempio, è stato sviluppato negli anni '30 con l'intento di aumentare la velocità di digitazione, ma non ha mai raggiunto la popolarità del QWERTY. Allo stesso modo, il layout Colemak è emerso come una moderna alternativa, ma anch'esso non ha superato il dominio del QWERTY. Oggi, con l'avvento delle tastiere touchscreen, sono stati sviluppati nuovi layout come il KALQ, ottimizzato per la digitazione con i pollici.

Nonostante queste innovazioni, il layout QWERTY rimane saldamente radicato nelle abitudini di digitazione della maggior parte delle persone. Oggi, invece, i PC vengono creati con DNA umano: guardate che evoluzione abbiamo fatto!