Perché i telefoni non hanno più la batteria rimovibile? Alcune considerazioni

L'obbligo di tornare alle batterie rimovibili negli smartphone a partire dal 2027 è ormai cosa certa dopo la votazione favorevole del Consiglio Europeo, ma perché siamo arrivati a questo punto e, soprattutto, quali motivazioni hanno spinto l'UE a legiferare in tal senso?

Alla seconda domanda ha già risposto la Ministra spagnola per la Transizione Ecologica, Teresa Ribera, spiegando che "le batterie sono fondamentali per il processo di decarbonizzazione e la transizione dell'UE verso modi di trasporto a zero emissioni. Al tempo stesso le batterie giunte al termine del ciclo di vita contengono molte risorse preziose e dobbiamo essere in grado di riutilizzare tali materie prime critiche". Oltre a rendere più sostenibili le nuove batterie, quindi, si parla anche della necessità di poter riutilizzare i materiali di quelle esauste, che non può più dipendere da scocche unibody e da colle irreversibilmente applicate per la corretta tenuta dei dispositivi.

Tra i motivi che hanno portato l'industria a preferire questo design, con batterie non removibili, ci sono sicuramente le ragioni puramente estetiche, consentendo la progettazione di device sempre più sottili, ma anche di robustezza, con dispositivi più propensi a rottura rispetto agli attuali "pezzi unici".

Inoltre, il formato attuale ha portato ad altri vantaggi "collaterali", come un più semplice ottenimento delle certificazioni IP per la resistenza a polvere e liquidi.

Al contrario, le ragioni per preferire le batterie removibili sono puramente pratiche e alimentano del resto il dibattito anche sul perché i controller Xbox usino ancora le pile: la sostituzione è più semplice e il dispositivo in questione può beneficiare di un più ampio ciclo vitale, dal momento che non sono necessarie procedure invasive per sostituire una componente che, per sua natura, è predisposta all'usura.

Come diretta conseguenza, non esisterebbero più tempi d'attesa in assistenza per la sostituzione della batteria, che potrebbe essere effettuata direttamente dall'utente. Inoltre, i costi del pezzo sarebbero inferiori, aumentando probabilmente in contrapposizione quelli del dispositivo stesso all'atto d'acquisto.

Ma voi cosa ne pensate? Ritenete giusta la nuova regolamentazione europea? Fatecelo sapere nei commenti!