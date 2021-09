Perché il telescopio James Webb sta viaggiando in barca e non in aereo?

Il telescopio James Webb sembra essere pronto per lo spazio. Abbiamo una data di lancio (nonostante sia stata rinviata più volte nell'ultimo anno) e attualmente sta viaggiando verso il sito da cui verrà lanciato a Kourou, nella Guyana francese. Il telescopio, però, sta coprendo il tragitto a bordo di una nave e non con un aereo: perché?

La NASA, infatti, invece di far volare il telescopio dal sito di lancio, lo sta trasportando via nave da Long Beach, in California, attraverso il Canale di Panama, successivamente lungo la costa del Sud America fino alla Guyana francese. Non si tratta di un problema di spazio, perché esistono aerei facilmente capaci di trasportare un colosso del genere... si tratta di un problema riguardante la disposizione del terreno vicino al Centro spaziale della Guyana a Kourou.

L'aereoporto più vicino al Centro spaziale della Guyana è quello a Cayenne, che si trova a quasi 100 chilometri di distanza da sito di lancio del telescopio; in questi 100 chilometri di strada ci sono diversi ponti che non possono reggere il peso del James Webb, trasportandolo via mare e arrivato alla costa, dovrà fare meno strada.

L'agenzia spaziale americana sta utilizzando uno speciale contenitore di 75.000 chilogrammi per contenere l'OTIS (Optical Telescope element/Integrated Science instrument module) di Webb. Poiché i funzionari della NASA sono preoccupati per qualche assalto pirata, l'agenzia spaziale non sta rilasciando degli aggiornamenti in tempo reale sulla sua posizione.

Una volta arrivato sulla terraferma, il telescopio avrà un'altra ora di strada da fare. Potrebbe sembrare semplice, ma i funzionari qui dovranno calcolare perfettamente il percorso principale - e secondario - da fare: le buche stradali saranno riempite, gli alberi tagliati e tutti i pericoli saranno minuziosamente esaminati.

Si tratta pur sempre di un telescopio costato 10 miliardi di dollari e trasportato da un autoarticolato di 15 metri; lo strumento sarà perfino scortato dalla polizia. Il lancio è impostato per il 18 dicembre e, dopo essere stato portato nello spazio, le operazioni scientifiche dovrebbero iniziare dopo 6 mesi. Intanto aspettiamo e vediamo se arriva sano e salvo a destinazione.