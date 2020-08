Perché tendiamo a vedere volti umani in oggetti inanimati?

Fermiamoci un attimo ad osservare le splendide nuvole che ci passano sopra le nostra teste. Senza alcun dubbio, in pochi minuti di osservazioni, saremmo capaci di scorgere volti, forme e immagini di qualcosa a noi familiare in delle semplici e casuali forme. No, non si tratta di pazzia, ma un effetto del nostro cervello.

Secondo un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Psychological Science, queste illusioni sorgono perché i meccanismi neurali che codificano le caratteristiche dei volti umani vengono reclutati anche per elaborare altre immagini. Conosciuta come pareidolia facciale, il fenomeno può essere attribuito a un particolare insieme di neuroni che sono pronti a riconoscere i volti ed estrarre da essi importanti informazioni sociali, come l'emozione.

Questi neuroni sono suscettibili all'adattamento sensoriale, per cui modificano la loro lettura di una particolare situazione sulla base di input precedenti, secondo quanto riportato da una ricerca precedente. "Se ti vengono ripetutamente mostrate immagini di volti che guardano verso la tua sinistra, ad esempio, la tua percezione cambierà nel tempo in modo che i volti sembrino guardare più a destra di quanto non siano in realtà", spiega l'autore dello studio Colin Palmer, in una dichiarazione.

Gli esperti hanno condotto un piccolo ma efficace esperimento: hanno mostrato a dei volontari una serie di immagini di oggetti inanimati che sembravano avere delle facce. Quest'ultimi dirigevano il loro sguardo nella stessa direzione. Quando ai partecipanti venivano poi mostrate immagini di volti umani reali che li guardavano direttamente, tendevano a percepire questi volti mentre guardavano nella direzione opposta rispetto a quelli inanimati.

"Questa è la prova della sovrapposizione nei meccanismi neurali che sono attivi quando sperimentiamo la pareidolia facciale quando guardiamo i volti umani", spiega Palmer. Questa nostra tendenza a riconoscere i volti potrebbe essere un adattamento evolutivo; un'abilità vitale per una specie che fa molto affidamento sulle interazioni sociali per sopravvivere e prosperare.