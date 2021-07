Perché i tennisti del Wimbledon devono vestirsi obbligatoriamente di bianco?

L'11 luglio Matteo Berrettini ha disputato l'incontro finale contro Novak Đoković al Torneo Wimbledon 2021. La vittoria non è arrivata, ma Berrettini ha splendidamente portato in alto il nome dell'Italia che riesce per la prima volta ad arrivare in finale in 144 anni di storia del torneo. Per festeggiare, vi racconteremo una curiosità sull'evento.

Per partecipare al Torneo Wimbledon si deve utilizzare un "dress code" severissimo: i giocatori devono vestirsi "quasi interamente di bianco" e l'arbitro può perfino costringere i giocatori a cambiarsi. Pena? La squalifica. Da dove proviene questa regola?

Secondo molti tutto ha inizio nel 1800. Un periodo in cui il tennis era giocato principalmente nelle riunioni sociali, in particolare dalle donne. All'epoca, la semplice vista di macchie di sudore nei vestiti colorati era considerata "inappropriata", per questo motivo venne utilizzata rapidamente la pratica di indossare abiti prevalentemente bianchi, adottata per evitare imbarazzo.

L'All England Club, un club di tennis con sede a Wimbledon, organizzatore del torneo di Wimbledon, venne fondato nel 1868. Quest'ultimo era un accanito sostenitore dell'idea degli abiti bianchi e le linee guida riportavano (e riportano): "Il bianco non deve essere 'bianco sporco' o 'crema', le finiture colorate non possono essere più larghe di un centimetro e non possono essere visibili indumenti intimi e devono essere anch'essi bianchi".

Le regole hanno "infastidito" molti tennisti professionisti, come Roger Federer, a cui venne detto di non indossare le sue iconiche scarpe con la suola arancione oppure ad Anna Kournikova, che venne costretta a sostituire i suoi pantaloncini neri con un paio di bianchi presi in prestito dal suo allenatore.