Perché sulla Terra non ci sono più molti animali giganti?

Se con una parola potessimo descrivere gli animali che un tempo esistevano sulla Terra, questa sarebbe: giganti. Tra dinosauri, animali marini come il megalodonte e rettili volanti dalle dimensioni di un aereo, il nostro pianeta ha visto creature davvero colossali, ma perché oggi non ce ne sono così tanti?

I motivi per cui all'epoca esistevano giganti simili sono tanti. Uno dei fattori che ha contribuito alla robustezza di questi esseri deriva dalle sacche d'aria che si estendevano dai polmoni alle ossa, creando impalcature robuste ma leggere, secondo quanto ha dichiarato a Scientific American il paleontologo Steve Brusatte dell'Università di Edimburgo.

I mammiferi non hanno tali sacche d'aria "che possono invadere l'osso e alleggerirlo", continua Brusatte. Sulla terraferma, a causa di questo motivo, le dimensioni più grandi per un mammifero sono quelle di un elefante. Inoltre, "il fabbisogno di cibo per, diciamo, un elefante gigantesco sarebbe... forse 5 volte maggiore di quello anche dei dinosauri più grandi."

Una delle cause di questo gigantismo potrebbe essere stato l'ambiente ricco di ossigeno del periodo. Per Geerat Vermeij invece, professore di geobiologia e paleobiologia all'Università della California, la spiegazione più completa della diminuzione delle dimensioni non deriva dalla fisiologia o dall'ambiente, ma dalla struttura sociale.

"La caccia di gruppo da parte di predatori relativamente piccoli rendeva vulnerabili anche prede molto grandi. Il gigantismo individuale è stato in effetti sostituito sulla terraferma dal gigantismo a livello di gruppo", portando quindi a una perdita di "convenienza" dell'esistenza delle creature colossali. Una grande eccezione, però, è data dalle creature che popolano il mare, come le balenottere azzurre, che nonostante siano spesso in gruppo sono gli animali più grandi del nostro pianeta.