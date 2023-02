Perché il terremoto che ha colpito la Turchia è stato così terribile?

Il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria è stato uno degli eventi più drammatici di questo nuovo anno. Ci sono state decine di migliaia di morti, ancora più feriti e moltissimi altri sono rimasti senza una casa. Perché questo evento è stato così terribile?

Innanzitutto c'è da dire che la regione si trova su un confine tra più placche tettoniche, mentre le condizioni del suolo e degli edifici hanno reso più probabile che il sisma di magnitudo 7,8 - causato da una rottura di 100 chilometri tra le placche tettoniche dell'Anatolia e dell'Arabia - creasse un danno enorme a tutta la popolazione e all'ambiente circostante.

Il sud-est della Turchia e il nord-ovest della Siria, infatti, sono delle aree soggette a pericolose attività sismiche perché si trovano sulla giunzione di tre enormi placche tettoniche: ovvero la placca africana, anatolica e araba. Dopo molti decenni di lento allontanamento delle placche arabe e anatoliche in direzioni opposte, tra le due si è accumulata così tanta tensione che il loro punto di contatto si è squarciato in una rottura e ha rilasciato energia nella forma delle onde sismiche.

Alcuni scienziati hanno ipotizzato che lo stress sulla faglia possa essersi accumulato nel corso di 300 anni. Una volta che la faglia ha raggiunto il suo punto di rottura, l'impatto catastrofico del terremoto è stato amplificato da diversi fattori; la faglia dell'Anatolia orientale serpeggia sotto una regione densamente popolata e il terremoto è stato poco profondo a soli 18 km sotto la superficie terrestre.

Oltre a ciò, i terreni sedimentari soffici della regione non hanno dato una mano nell'assorbire le onde sismiche. I suoli di Nurdağı sono abbastanza umidi da subire una notevole quantità di liquefazione, comportandosi più come un liquido che come un solido durante le violente convulsioni dell'evento. Gli edifici della regione, inoltre, non sono stati sviluppati per resistere ai terremoti e le scosse si sono verifiche nelle prime ore del mattino, quando la maggior parte delle persone erano a letto.

"Un terremoto di queste dimensioni ha il potenziale per essere dannoso in qualsiasi parte del mondo, ma molte strutture in questa regione sono particolarmente vulnerabili", ha dichiarato David Wald, uno scienziato dell'US Geological Survey (USGS). "Questo incidente serve a ricordare l'elevata vulnerabilità fisica della regione ai terremoti", afferma infine Henry Bang, esperto di gestione dei disastri presso la Bournemouth University nel Regno Unito. "Imparando da questa esperienza, una priorità dovrebbe essere quella di adeguare gli edifici esistenti nella regione per essere in grado di resistere ai terremoti."