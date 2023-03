Perché la tessera sanitaria non ha il chip? La motivazione è importante

Coloro che hanno ricevuto la tessera sanitaria negli ultimi mesi, avranno sicuramente notato la mancanza di un elemento fondamentale: il microchip. Tuttavia, nonostante ciò si può utilizzare regolarmente dal momento che non si tratta di un difetto di fabbrica.

Le Tessere Sanitarie emesse dal 1 Giugno 2023 dal Ministero dell’Economia Finanze infatti sono distribuite in una nuova versione senza il microchip dorato che è regolarmente presente nelle varianti prodotte in precedenza. Le ragioni sono legate alla scarsità internazionale dei materiali necessari per la produzione di questi, che purtroppo abbiamo avuto modo di conoscere anche per lo shortage che ha coinvolto la componentistica per PC.

Da parte del MEF fanno sapere che “le Tessere Sanitarie senza microchip continuano ad avere valenza di Codice Fiscale e di Tessera Europea Assistenza Malattia (TEAM) ma non hanno le funzionalità della Carta Nazionale dei Servizi: questo può causare disguidi legati alla verifica dell'esenzione da ticket”. Inoltre, è comunque possibile utilizzare la vecchia carta con microchip fino a 31 Dicembre 2023, previa l’estensione della validità del CNS.

Ricordiamo che il Ministero permette di richiedere la Tessera Sanitaria con lo SPID direttamente da casa, senza doversi rivolgere ad alcun ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. La procedura è molto semplice e si completa in pochi minuti.