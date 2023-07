Perché Threads è stato bloccato in Italia? Arriva la conferma di Meta

In seguito alle prime avvisaglie del blocco di Threads in Italia, sono ora arrivate indicazioni ufficiali in merito alla vicenda. Infatti, Meta ha confermato il tutto, fornendo anche alcuni dettagli relativamente a quello che sarà il futuro del nuovo social network.

A tal proposito, come riportato anche da Engadget e TechCrunch, gli utenti europei (e dunque anche noi italiani) dovranno portare un po' di pazienza. Ricordiamo infatti che Threads non è ancora stato lanciato ufficialmente in Europa, quindi finora tutti coloro che erano riusciti ad accedervi da un Paese come l'Italia avevano sfruttato dei "workaround" (che d'altronde erano molto semplici da mettere in atto).

Dalla notte italiana tra il 13 e il 14 luglio 2023, però, coloro che erano riusciti ad accedere alla piattaforma in questo modo si sono visti impossibilitati a fare uso della maggior parte delle funzionalità dell'applicazione, potendo essenzialmente solamente scorrere il feed (e poco altro). In parole povere, non è più possibile sfruttare gli account creati in Europa (che sembrano essere dunque adesso "congelati", fino a quando non ci sarà un lancio in questo mercato). Nel caso ve lo stiate chiedendo: no, non si può fare nulla nemmeno mediante VPN.

Nella giornata del 14 luglio 2023, dopo il propagarsi delle segnalazioni sul Web, è dunque arrivata la conferma di Meta, che mediante una dichiarazione ha affermato che si stanno adottando "ulteriori misure" per impedire agli utenti di accedere a Threads nei mercati in cui il nuovo social network non è ancora stato lanciato.

Nonostante questo, però, l'azienda di Mark Zuckerberg afferma che l'Europa rimane "un mercato molto importante", indicando dunque la volontà di espandere il servizio anche nel Vecchio Continente in futuro. D'altronde, nonostante l'ampio successo ottenuto, Threads è stato lanciato da poco e manca ancora di funzionalità importanti come gli hashtag.



Tuttavia, non sembra essere questo ad aver "frenato" Zuckerberg e soci, visto che il motivo per cui Threads non è ancora stato lanciato in Europa sembra essere legato all'esistenza del Digital Markets Act. Insomma, a quanto pare ci sono un po' di nodi "burocratici" da sciogliere, ma perlomeno ora gli utenti hanno maggiori dettagli in merito a quanto accaduto nella notte.