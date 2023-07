Ecco perchè Threads ancora non è ancora disponibile in Europa ed Italia

Il riscontro ottenuto da Threads by Instagram è sotto gli occhi di tutti. Tuttavia, almeno al momento ancora non sono giunte indicazioni su un possibile lancio in Europa ed Italia, ed i colleghi di The Verge hanno cercato di fare il punto sui motivi di questa assenza.

La portavoce di Meta, Christine Pai, ha affermato che ad ostacolare il lancio di Threads nel’Unione Europa ci ha pensato una “imminente incertezza normativa”, probabilmente il Digital Markets Act dell’UE su cui si erano scagliate anche altre società tech affermando che il pacchetto normativo potrebbe frenare l’innovazione.

Il regolamento, approvato lo scorso anno, include una serie di regole che intendono frenare le società “gatekeepers” che raggiungono una determinata base di utenti ed una soglia di capitalizzazione, allo scopo di frenare gli abusi di potere. Tra le società che rientrano in tale definizione rientra anche Meta, oltre aGoogle e TikTok.

Adam Mosseri, l’amministratore delegato di Instagram, parlando con il New York Times ha affermato che il rinvio di Threads in Europa è da attribuire a diverse ragioni, ma riferendosi al DMA ha affermato che questo impedisce alla società di mescolare i dati che raccoglie dagli utenti tra i vari prodotti. E dal momento che Threads si basa proprio sui dati di Instagram, al momento non è stato possibile lanciarlo.

Al centro delle analisi però c’è anche la raccolta di dati, sebbene le prime analisi abbiano evidenziato come Threads non raccolga grandi quantità d’informazione. L’ostacolo principale quindi sembra essere rappresentato dal legame tra i profili Instagram e Threads, che potrebbe anche essere il fattore principale dell’incredibile successo ottenuto dal nuovo social network: per creare un account Threads gli utenti non devono farealtro che effettuare il login con Instagram ed il gioco è fatto.