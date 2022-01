Perché le tigri sono arancioni? Svelata l'origine del manto dei temibili predatori

La tigre è una delle creature più iconiche al mondo. Imponente predatore superato per dimensioni solo dal felino più grande del mondo il ligre. Tutti abbiamo visto nei documentari l’ombra striata di una tigre incedere nella giungla col suo passo felpato, in procinto di un agguato, ma non tutti sanno perché il manto della tigre sia arancione.

Nel regno animale manti e livree variopinte hanno una miriade di scopi. In alcuni casi servono come forma di distinzione per il riconoscimento tra gli esemplari, in altri per sancire il dimorfismo sessuale o per manifestare la propria tossicità.

Un discorso diverso va fatto per i predatori. In questo caso, infatti, la colorazione del manto funge da “mantello dell’invisibilità”, ovvero un meccanismo che il cacciatore sfrutta per riuscire a tendere un agguato alla preda.

Per antonomasia, però, il colore arancione è tra i più visibili, risultando molto semplice da individuare. Ciò risulta vero considerando la cosiddetta visione dei colori tricromatica degli esseri umani.

Nei nostri occhi è presente una struttura chiamata retina, la quale possedendo due tipologie di recettori, noti come coni e bastoncelli, è deputata alla captazione e all’elaborazione della luce stessa. I bastoncelli captano differenze di intensità luminosa, mentre i coni sono coinvolti nella percezione del colore.

L’essere umano possiede tre tipologie di questi ultimi recettori, che determinano la visione tricromatica basata sul blu, verde e rosso. Grazie a tali strutture siamo in grado di vedere questi colori primari e loro combinazioni. La maggioranza dei mammiferi, invece, è dotata di una visione bicromatica, possedendo solo recettori per il blu e per il verde, che non permettono di distinguere tra sfumature rosse e verdi.

Facendo l’esempio di un cervo, essendo dotato di una visione bicromatica, non sarà capace di percepire l’appariscente manto della tigre come arancione, ma gli apparirà nei toni del verde. Ciò permette al felino di confondersi facilmente tra la vegetazione e avvicinarsi di soppiatto per sferrare l’attacco a sorpresa.

Ma a questo punto vi starete chiedendo, non sarebbe stato più semplice avere un manto verde?

Ed è proprio qui che casca l’asino. La risposta a questo quesito viene fornita da John Fennell, docente presso la Bristol Veterinary School nel Regno Unito, "In sostanza, è più facile produrre marroni e arancioni a causa della struttura biomolecolare della composizione dell'animale" e continuando "L'unico conosciuto è il bradipo e la sua pelliccia non è effettivamente verde, ma un'alga che cresce sulla superficie della pelliccia".

Considerando le dinamiche evolutive relative allo sviluppo e alla sopravvivenza di specie con determinate caratteristiche a seconda dell’ambiente, come mai le prede non hanno sviluppato la capacità di percepire il colore arancione?

Secondo Fennell “sembra che non ci sia alcuna pressione evolutiva in particolare perché i cervi, che sono la preda principale della tigre, diventino tricromatici. Probabilmente perché nemmeno la tigre sa di essere arancione in quanto dicromatica” e continuando "Quindi la corsa agli armamenti evolutiva non esiste davvero per quel colore, in quanto tale".

Lo sviluppo della colorazione arancione nel manto delle tigri è frutto di una combinazione tra “fattibilità biochimica” ed efficacia predatoria dovuta allo sfruttamento delle caratteristiche congiunte di preda e predatore. "La tigre si è evoluta nel corso dell'evoluzione per avere una colorazione, un sistema di mimetizzazione, che la protegge molto bene nella sua ambientazione nella giungla" conclude Fennell.

Se desiderate mettervi alla prova con l’elusività di questi magnifici felini, vi consigliamo di dare uno sguardo al rompicapo delle tigri che solo i più acuti riescono a risolvere.