Perché TikTok è in inglese? Cambiare lingua è facile

In alcuni contesti, potrebbe risultare possibile, una volta effettuato il login al proprio profilo TikTok, riscontrare un'applicazione in lingua inglese. Questo può accadere, ad esempio, in seguito alla prima installazione del tutto o contestualmente al passaggio a un nuovo dispositivo.

Non sono pochi in ogni caso gli utenti che si sono trovati in questa situazione, quindi risulta un bene scendere rapidamente nel dettaglio della semplice procedura per "risolvere" la questione. Infatti, in realtà non si tratta di nulla di che, bensì di una situazione che potrebbe effettivamente verificarsi in un contesto di normale utilizzo dell'applicazione.

Ciò che potreste voler fare in questo contesto è dunque banalmente, come spiegato anche direttamente sul portale ufficiale di TikTok, modificare le preferenze linguistiche relativamente all'applicazione del popolare social network. Il punto di partenza è dunque l'icona "Profilo", collocata in basso a destra.

Una volta premuto su quest'ultima, vi basterà quindi fare tap sull'icona delle tre righe, che potete trovare in alto a destra, selezionando in seguito l'opzione "Impostazioni e privacy" (sì, quella legata all'icona dell'ingranaggio). A questo punto, per trovare quanto relativo alla lingua dell'app, vi basta scovare l'opzione "Language" ("Lingua"), che vi consentirà poi di selezionare "Italiano (Italia") come lingua per l'app.

Da notare, per il resto, che da questa schermata è anche possibile selezionare le "Lingue preferite", così da personalizzare l'esperienza di visualizzazione. Per il resto, rimanendo nell'ambito del popolare social network, potrebbe interessarvi dare un'occhiata alla questione dell'arrivo degli avatar IA su TikTok.