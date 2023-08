Perché Tim Cook fa sempre il segno della 'V' nelle foto? Il gesto del CEO di Apple

Il CEO di Apple Tim Cook ci vede lungo, questo è certo: è stato lui l'uomo della virata della Mela Morsicata verso i servizi, che oggi compongono la fetta principale dei ricavi dell'azienda, con oltre un miliardo di abbonati. Guardando le foto "ufficiali" di Tim Cook, però, potreste aver notato che il CEO di Apple fa sempre un segno "a V": perché?

Come spiega il Washington Post, il segno "a V" di Tim Cook è una sorta di autografo del CEO di Apple. Simile all'omonimo simbolo di Winston Churchill (che ai tempi della Seconda guerra mondiale significava "Vittoria"), il segno prevede semplicemente di chiudere tutte le dita della mano ad eccezione di indice e medio, replicando così la forma della lettera V.

Tim Cook fa questo segno in ogni fotografia, a prescindere dall'occasione in cui si trova: per esempio, il WP ha raccolto delle foto del CEO della Mela Morsicata alla Casa Bianca, prima di un keynote di Apple e persino poco dopo un'udienza in tribunale per una causa di antitrust, e in tutte appariva il medesimo simbolo. Anche nelle foto "rubate" dai paparazzi ad eventi privati, il CEO di Apple fa sempre lo stesso gesto.

Il "simbolo a V" ha una storia molto lunga ed è stato utilizzato in molteplici occasioni da figure molto diverse tra loro: oltre al già citato Winston Churchill, per esempio, il gesto è stato adoperato nelle proteste contro la guerra in Vietnam degli Stati Uniti, tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio degli anni Settanta. Al contempo, però, il simbolo rientrava nel lessico verbale di diversi leader autoritari, come il Presidente delle Filippine Ferdinand Marcos. Di nuovo, dalla parte opposta esso fa parte della simbologia anti-autoritaria in molti Paesi, tra cui Iraq ed Egitto.

Infine, la "V" ha anche un profondo radicamento nella cultura orientale, dove esso è una sorta di sostituto non-verbale della parola "cheese!" quando si scatta una foto. Di recente, molte star del K-Pop, come i BTS, hanno iniziato ad usare il gesto a favor di camera nei propri shooting.

Nel caso di Tim Cook, però, il gesto sembra unire diverse suggestioni. Secondo alcuni, si tratterebbe di un "segnale" lanciato ai paparazzi e ai fotografi che indicherebbe loro che il CEO di Apple è in posa per una foto. Secondo altri, invece, esso farebbe parte della cultura politica dello stesso Cook, particolarmente vicino alle rivendicazioni pacifiste e anti-guerra di parte dell'opinione pubblica americana.