Perché Tinder ha stretto una partnership con OpenAI? Il comunicato scritto con ChatGPT

I possibili utilizzi di ChatGPT nella vita di tutti i giorni sono tantissimi, ma alcuni sono decisamente più controversi di altri. Per esempio, a molte persone l'idea di farsi aiutare dall'IA per trovare l'amore della propria vita potrebbe sembrare quasi distopica. Eppure, Tinder e OpenAI ci stanno pensando!

Con un comunicato stampa, MatchGroup, la compagnia che possiede app di dating come Tinder, Hinge e OkCupid, ha infatti annunciato una partnership con OpenAI. A rendere il tutto ancora più stravagante vi è poi il fatto che il comunicato è stato scritto direttamente da ChatGPT, e non da un essere umano: il reparto comunicazioni di MatchGroup, infatti, si è occupato solo di qualche piccola revisione prima della pubblicazione del testo.

Sembra comunque che l'IA di OpenAI abbia presto imparato gli stilemi della comunicazione corporate, dal momento che il comunicato si limita ad annunciare una partnership con OpenAI, senza però fornire ulteriori dettagli sulla collaborazione e su come questa impatterà le app per incontri di MatchGroup. Il comunicato spiega che l'IA aiuterà gli impiegati in "azioni legate al mondo del lavoro", perciò sembra che - almeno all'inizio - non vedrete alcuna IA su Tinder e potrete comunicare solo con altri esseri umani.

Al contempo, però, il comunicato aggiunge che il piano a lungo termine di MatchGroup è quello di "inserire l'IA letteralmente in ogni cosa": insomma, il dating via ChatGPT non arriverà molto presto su Tinder, ma prima o poi arriverà, magari per aiutarvi a rispondere ai messaggi più piccanti con qualche suggerimento IA. "Sono emozionato di sapere che io e MatchGroup siamo un 'match'", ha spiegato ChatGPT nel comunicato. Il Chatbot ha poi aggiunto che "insieme, non ci limiteremo a rompere il ghiaccio, ma lo scioglieremo e lo modelleremo nel modo giusto".