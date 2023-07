Ecco perché il Titanic non è imploso mentre affondava

Il Titanic, la nave che ha affascinato il mondo con la sua storia tragica, continua a sollevare interrogativi, soprattutto dopo le sfortunate vicende del sottomarino Titan. Recentemente, la domanda che ha suscitato molta curiosità sul web riguarda il motivo per cui il Titanic non sia imploso mentre affondava nelle profondità dell'oceano Atlantico.

Un'implosione si verifica quando un oggetto collassa su se stesso a causa di una differenza di pressione tra l'interno e l'esterno dell'oggetto. "Quando un sommergibile è in profondità nell'oceano, subisce la forza sulla sua superficie dovuta alla pressione dell'acqua", spiega Arun Bansil, professore di fisica alla Northeastern University. "Quando questa forza diventa maggiore della forza che lo scafo può sopportare, il vascello implode violentemente."

Perché il Titan è imploso e il Titanic no? In realtà, contrariamente a quello che si pensa, alcune parti del Titanic hanno subito un'implosione, mentre altre no. La sezione di poppa della nave è probabilmente implosa a circa 60 metri sotto la superficie. Le parti che non hanno subito lo stesso destino hanno evitato questo evento particolarmente distruttivo perché l'aria al loro interno era stata rilasciata, eguagliando la pressione all'interno e all'esterno.

Quindi, sebbene alcune parti della "nave inaffondabile" siano implose, molti pezzi sono rimasti intatti, almeno relativamente parlando. Tuttavia, quest'ultimi potrebbe presto scomparire perché il relitto si sta dissolvendo.