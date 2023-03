Perché questi topi giocano con il VR? Ecco a voi un bizzarro esperimento

Perché alcuni ricordi rimangono con noi mentre altri si allontanano? Una nuova ricerca pubblicata su Cell, ha deciso di esplorare la neuroscienza alla base di questo concetto in uno studio che ha portato i topi a giocare a giochi di realtà virtuale (VR), mentre i ricercatori osservavano la loro attività cerebrale.

Dopo aver visto crescere delle corna di cervo su dei topi, una recente ricerca ha rivelato che una regione del cervello non tipicamente collegata alla conservazione della memoria, può svolgere un ruolo fondamentale nel decidere cosa viene ricordato a lungo termine.

Nello specifico, alcuni topi che giocavano ad un videogioco erano seduti sopra una palla di polistirolo che consentiva loro di decidere dove volevano andare all’interno della realtà virtuale. In base all’ambiente esplorato nel gioco, i “soggetti” potevano incontrare tre ricompense: dell’acqua zuccherata illimitata, una piccola quantità di acqua zuccherata o potevano ricevere uno sbuffo d'aria direttamente in faccia.

Diversi segnali come immagini, suoni e odori sono stati utilizzati come indicatori di quale ricompensa attendesse i topi, fino al punto da essere in grado di sapere perfettamente dove si sarebbe trovata la migliore acqua zuccherata, o peggio ancora, conoscere il momento in cui prepararsi per uno sbuffo d'aria in faccia. Mentre ciò accadeva, i ricercatori hanno osservato come l'inibizione o l'attivazione di diverse parti del cervello di un topo influenzasse le sue prestazioni.

Se da una parte l'inibizione dell'ippocampo ha causato loro problemi, poiché non sono riusciti a imparare i percorsi VR in cui ottenere le migliori ricompense sia a breve che a lungo termine, dall'altra l'inibizione del talamo anteriore non ha impedito ai topi di apprendere, ma non sono stati in grado di trasferire ciò che avevano appreso nella memoria a lungo termine.

Inoltre, proprio nel momento in cui il talamo anteriore è stato stimolato, le prestazioni sono divenute sensibilmente migliori, riuscendo a ricordare più a lungo il luogo delle ricompense migliori. Senza interferenze, i topi tendevano a dimenticare solo la ricompensa "poche gocce di acqua zuccherata", ma al momento della stimolazione, ricordavano la posizione anche di questa condizione.

Nonostante questa volta non vi sia un contadino che aumenta la produzione di latte con la realtà virtuale, per rafforzare i loro risultati di VR i ricercatori hanno anche incorporato una nuova tecnologia che ha permesso loro di visualizzare contemporaneamente aree specifiche del cervello. Seguendo l'attività di specifici neuroni per diversi mesi, sono stati in grado di osservare che il talamo era impegnato maggiormente verso la sola memorizzazione di informazioni sugli eventi importanti (acqua zuccherata illimitata). In confronto, l'ippocampo ha attivato una quantità uguale sia per le ricompense zuccherine buone che per quelle medie.

"Il talamo crea interazioni a lungo raggio gradualmente crescenti con la corteccia per stabilizzare questi ricordi per l'archiviazione a lungo termine", ha detto l'autrice principale dello studio Priya Rajasethupathy, neuroscienziata al Rockefeller.

"Pensiamo che qualcosa come l'adrenalina o la dopamina potrebbero aiutare il talamo a dire: 'ok, questa memoria è importante per me, non è così importante'. E ancora non capiamo quanto sia punteggiato o continuo il processo di stabilizzazione della memoria, se si verifica in uno o pochi passaggi o si evolve continuamente nel corso della vita" concludono i ricercatori.