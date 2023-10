Perché abbiamo trasmesso l'Alzheimer a questi poveri topi?

Un peculiare (e forse inquietante) studio pubblicato sulla rivista Brain, dimostra l’importanza del microbiota intestinale nello sviluppo dell’Alzheimer. Il team di ricerca questa volta ha condotto un esperimento che farà molto discutere, ciononostante, i risultati potrebbero aiutare milioni di persone.

Dopo aver visto che dormire poco potrebbe sviluppare Alzheimer, questa volta ci occupiamo del microbiota intestinale e del suo ruolo nella patologia. Attraverso il suo diretto trapianto in topi giovani e sani, i ricercatori ne hanno dimostrato l’importanza. A quanto pare infatti, specifici batteri presenti nell'intestino appaiono essere collegati al declino cognitivo nei pazienti con Alzheimer.

Nello specifico, i ricercatori hanno reclutato 69 soggetti con malattia di Alzheimer e 64 controlli sani. Successivamente, entrambi i gruppi hanno donato un campione di sangue e di feci (utili per ricavare il microbioma).

A questo punto, sia il microbiota intestinale dei pazienti affetti da Alzheimer che quello del gruppo di controllo, è stato trapiantato in 16 ratti. I risultati ottenuti 10 giorni dopo il trapianto, sono decisamente sconvolgenti.

I topi sono stati infatti sottoposti a diversi test comportamentali e cognitivi, con il fine di ricavare una reale valutazione delle loro capacità mnemoniche.

I soggetti sottoposti a trapianto di microbioma da pazienti affetti da Alzheimer, hanno mostrato memoria gravemente compromessa, in particolare nelle aree ippocampali, ovvero proprio le prime ad essere colpite nella patologia. Anche i punteggi cognitivi generali sono risultati più bassi rispetto al gruppo di controllo.

"Comprendere il ruolo dei batteri intestinali durante la fase inziale della demenza, prima della potenziale insorgenza dei sintomi, può aprire strade per lo sviluppo di nuove terapie o addirittura per interventi individualizzati", afferma la neuroscienziata Yvonne Nolan dell'University College Cork in Irlanda.

A quanto pare dunque, non solo lo zucchero predice l’Alzheimer decine di anni prima, ma anche il microbiota intestinale può risultare fondamentale nella comprensione e prevenzione di una delle più gravi forme di demenza.