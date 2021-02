Perché sono stati trovati cristalli di quarzo nello stomaco di questo uccello preistorico?

Non sappiamo molto sulla diete delle creature preistoriche. A volte, però, i paleontologi sono fortunati e trovano qualche resto all'interno dei loro stomaci, ma si tratta di una scoperta davvero molto rara. In un nuovo studio, pubblicato su Frontiers in Earth Science, sono stati trovati cristalli di quarzo nello stomaco di un uccello preistorico.

L'uccello fossile su cui i ricercatori si sono concentrati è un esemplare di Bohaiornis guoi, parte di una prima stirpe di uccelli del Cretaceo di circa 120 milioni di anni fa. "Conservano ancora denti e artigli sulle mani, ma sono piccoli, delle dimensioni di un piccione, quindi non sono particolarmente terrificanti", afferma Jingmai O'Connor, curatore associato di rettili fossili al Field Museum di Chicago.

Molti uccelli viventi hanno un organo chiamato ventriglio, una parte spessa e muscolosa dello stomaco che li aiuta a digerire il cibo. Queste creature ingoiano piccole rocce, chiamate gastroliti, che aiutano lo stomaco a schiacciare il cibo duro; queste pietre sono state associate a diete di materiali vegetali e semi resistenti.

Tuttavia questa scoperta non basta, poiché gli uccelli utilizzano altre pietre non per far digerire il cibo, ma bensì per pulire il loro tratto digestivo. A volte, inoltre, sono state trovate rocce vicino alle cavità dello stomaco di fossili di dinosauro che la creatura ha ingoiato accidentalmente. Così gli esperti hanno analizzato il campione trovato nello stomaco dell'uccello.

Purtroppo non abbiamo ancora la risposta definitiva, semplicemente perché il contenuto di quarzo nello stomaco era "anomalo", ovvero non corrispondeva alla quantità "standard" per lo stomaco di queste creature.