Perché la TV non sintonizza i canali? Le possibili ragioni

Mentre continua lo switch off al DVB-T2, sono tanti gli italiani che lamentano problemi e disservizi di vario tipo con la sintonizzazione dei canali. Ma vediamo quali possono essere le ragioni.

Se avete seguito la nostra guida su come sintonizzare i canali TV su digitale terrestre e continuate ad avere problemi con l'aggancio dei network, le ragioni potrebbero essere molteplici.

La prima cosa che consigliamo di fare è verificare direttamente nelle impostazioni del decoder o TV se c'è abbastanza segnale: una folata di vento o una scarica elettrica potrebbe aver spostato o danneggiato la vostra antenna, e se questa non funziona o è direzionata male è indubbio che non potrà avvenire la ricerca di canali. La seconda cosa da fare è verificare che il cavo che scende dall'antenna al decoder (di colore bianco) sia correttamente inserito nella porta ad hoc.

Se anche queste verifiche hanno dato esito negativo, allora non vi resta che controllare che il cavo coassiale non sia danneggiato in qualche punto: in caso affermativo è necessario sostituirlo integralmente, altrimenti non sarà possibile guardare la TV ed agganciare i canali.

Chiaramente, assicuratevi anche il TV o il decoder sia compatibile con il DVB-T2, in quanto se tentate di sintonizzare un canale che trasmette sulle nuove frequenze e non riuscite a vederlo, la ragione potrebbe anche essere legata alla mancata compatibilità.