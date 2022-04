Perché la TV la sera non si vede? Ecco perchè alcuni canali potrebbero non vedersi

Mentre prosegue il cambio di frequenze del digitale terrestre, gli utenti continuano a lamentare disservizi con la visione dei canali. Tra le problematiche più diffuse ce n'è una che si presenta di sera, quando alcuni canali su digitale terrestre non si vedono più. Ma perchè questo succede?

Se vi ritrovate di fronte a questo problema solo di sera, allora potrebbe trattarsi di un disservizio perfettamente naturale, visto che nelle ore notturne potrebbe verificarsi un naturale calo della potenza e qualità del segnale.

La tecnologia dei segnali televisivi su digitale terrestre infatti prevede che la potenza di sera si abbassi di qualche dB, motivo per cui potrebbero verificarsi non solo problemi con la qualità dell'immagine (che potrebbe vedersi mossa, con una sorta di effetto mosaico), ma potrebbe anche scomparire completamente.

Prima di accertarvi che sia un problema naturale di questo tipo, però, vi rimandiamo alla nostra guida che vi spiega come risolvere i problemi di ricezione col digitale terrestre, seguendo tutti gli step inclusi al suo interno: verificare com'è direzionata l'antenna, controllare i cavi ed accertarvi dell'eventuale presenza di problemi elettrici. Se tutte le verifiche danno esito positivo, allora dovrete rassegnarvi ed affidarvi a piattaforme come RaiPlay o Infinity per vedere i canali di sera.