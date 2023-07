Perché Twitter è diventato X? I motivi della scelta di Elon Musk

Se di recente avete provato a utilizzare il social network dei cinguettii (o meglio, quello che era il social network dei cinguettii, visto che ora i tweet si potrebbero chiamare post), avrete sicuramente notato che ci sono stati dei cambiamenti non di poco conto. Su tutti, il rebrand di Twitter in X.

Sì, in alto a sinistra del sito Web ufficiale di Twitter ora c'è una "X" messa ben in vista, così come alla fine anche l'applicazione ufficiale del social network, presente sui principali store digitali, ha cambiato nome. Basta infatti collegarsi all'apposita pagina dell'App Store di Apple per vedere il nome "X", nonché la pubblicazione da parte della "X Corp". Certo: la modifica è già attiva anche in Italia, mentre sembra ancora non esserlo nella versione nostrana del Play Store di Google (ma in quella statunitense l'app è già diventata "X").

Insomma, ora i cambiamenti apportati a Twitter da Elon Musk risultano più evidenti che mai, tanto che si sta facendo riferimento a più riprese alla "fine di un brand iconico del Web". Ma perché l'imprenditore ha deciso di mettere in atto delle modifiche di questo tipo? Al netto di quelle che sono le controversie relative alla figura di Musk, vale la pena provare per un momento a dare un'occhiata alle spiegazioni fornite a livello ufficiale.

A tal proposito, come spiegato dal Washington Post, l'idea di base dell'imprenditore è quella di creare "un'app per tutto". In che senso? Ciò a cui Musk sembra puntare è una sorta di servizio onnicomprensivo sulla scia di WeChat, realtà particolarmente popolare in Cina. In parole povere, non si fa più solamente riferimento a un social network, ma anche a una soluzione che permette di fare pagamenti, accedere alle notizie più recenti e molto altro. Per intenderci, un'app come WeChat può essere utilizzata un po' per tutto, anche per prenotare un ristorante, nonché per ottenere un appuntamento dal dentista.

In ogni caso, nei piani di Musk sembra esserci la volontà di rendere X persino una sorta di concorrente di PayPal, che tra l'altro è uno dei progetti principali ad aver contribuito alla carriera dell'imprenditore (pensate che nel 1999 Musk aveva fondato una società di servizi finanziari chiamata X.com, che sarebbe poi diventata PayPal Holdings Inc). Di certo l'ambizione non manca a Musk, ma la strada verso il far diventare X "la più grande istituzione finanziaria al mondo" risulta sicuramente in salita.

Insomma, il simbolo dell'uccellino stava stretto a questa visione, ricordando più un momento in cui i caratteri dei tweet erano limitati a un massimo di 140, motivo per cui nella mente di Musk e soci effettuare un rebrand era la strada giusta da intraprendere. Nel frattempo, rimanendo in ambito social, Stephen King ha commentato il rebrand di Twitter e alcuni iPhone con la vecchia icona di Twitter sono finiti in vendita a cifre stellari. Di certo la novità non è passata inosservata.