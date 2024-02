Perché gli uccelli cantano all'alba? La comunità scientifica è confusa

Ogni mattina, chi ha la fortuna di vivere in luoghi lontani dal caos cittadino, può udire facilmente interi stormi di uccelli cantare ininterrottamente per ore. Ma perché viene scelto proprio questo momento del giorno? La risposta non è scontata.

Secondo il Woodland Trust, questo canto precoce è noto come coro dell'alba e può iniziare già alle 4 del mattino e durare diverse ore. Viene fatto principalmente per segnalare la presenza alle femmine e agli antri possibili rivali.

Dopo aver scoperto un colibrì che sfida le leggi della natura, è opportuno sottolineare sin da subito che esistono in realtà diverse teorie che tentano di giustificare questo bizzarro (ma puntualissimo) comportamento degli uccelli.

Una teoria ad esempio, ritiene che le prime le prime ore del giorno vengano sfruttate a causa della scarsa visibilità che rende particolarmente difficile svolgere altre attività, come il foraggiamento. Mantenendo basso il livello di attività, preferiscono invece cantare.

Un’altra teoria sostiene invece che gli uccelli utilizzino la voce mattutina per proiettare un’immagine di forza. Cantando con fervore, fanno sapere agli altri uccelli che sono sopravvissuti alla notte, cosa assolutamente non scontata in natura.

Anche le condizioni chimiche e fisiche dell’aria mattutina incidono sulla decisione. Considerando infatti l’aria più fresca e secca, è come se si trovassero in un buon studio di registrazione. Tutto ciò permette loro di trasmettere più chiaramente i vari messaggi, rendendo più semplice l’identificazione da parte di altri individui.

Come dimostra la capacità fuori dal comune del bucero, abbiamo ancora molto da imparare dagli uccelli. L’unico modo per farlo? Semplice, attraverso la scienza!