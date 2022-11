Perché alcuni uccelli depongono uova di colore blu?

Da quando Charles Darwin pubblicò “Sull’origine delle specie”, ne abbiamo scoperte di cose sull’evoluzione di ogni essere del creato, ma in realtà conosciamo ancora pochissimo. Oggi ci occupiamo di una particolarità insolita che si palesa in alcune uova di uccello: hanno tonalità tendenti al blu.

Ghiandaie blu, pettirossi, uccelli azzurri, storni, fringuelli domestici, tordi canori, merli dalle ali rosse e gazze sono solo alcuni esempi di piccoli volatili che sono stati osservati a deporre uova blu. A differenza dei mammiferi, i pennuti non hanno l’utero, bensì la cloaca. Essa è funzionale alla digestione e alla riproduzione. Alcune specie di uccelli, come quelle citate poc’anzi, producono un pigmento chimico proprio nella cloaca: la biliverdina, responsabile delle sfumature blu nelle uova di questi animali volanti.

Si è documentata anche una maggior concentrazione di colore blu nelle prime uova, andando poi a scemare con le successive. Quest’ultime possono arrivare ad assumere tonalità tendenti al verde. Ma perché questo fenomeno rappresenterebbe un beneficio per gli uccelli?

I pulcini sono estremamente sensibili alla luce del sole, infatti i loro genitori costruiscono i nidi in luoghi freschi ed ombrati. Tuttavia, il colore blu aiuterebbe a contrastare ulteriormente i raggi radioattivi della stella. Ovviamente c’è un prezzo da pagare: le uova sono facilmente individuali dalle prede, in quanto non si mimetizzano ad hoc con il nido. Le uova più scure rimangono più fresche sotto la luce, poiché troppe radiazioni potrebbero essere pericolose durante l'incubazione.

Rimanendo in tema, vi siete mai chiesti qual è la differenza tra le uova marroni e quelle bianche?