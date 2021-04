Perché alcuni uccelli saltellano mentre altri camminano? Ecco la risposta della scienza

Avete mai notato che alcuni uccellini tendono a saltellare per muoversi piuttosto che camminare? Alcuni uccelli, come i merli, possono scegliere se camminare, saltare o correre, in base alla propria necessità ma generalmente sono i volatili di piccole dimensioni a saltellare: scopriamo insieme perché ciò avviene.

Gli uccellini che vivono soprattutto tra gli alberi saltellano in quanto, per loro, è più semplice e certamente più veloce raggiungere gli altri ramoscelli. Potrebbero camminare, certo, ma sarebbe più lento e rischierebbero di cadere cercando di zampettare normalmente sui rami più stretti.

D'altronde, l'evoluzione è sempre molto chiara. Visto che questi uccelli si sono evoluti per rendere il salto estremamente efficiente, continueranno a farlo anche quando raggiungeranno superfici più sicure come lo stesso terreno.

Come abbiamo già detto il salto è più efficiente per gli uccellini di piccole dimensioni, loro, saltellando in giro, sprecano molta meno energia di quanto farebbero camminando, raggiungendo distanze maggiori. I volatili che appartengono allo stesso gruppo probabilmente si muoveranno nello stesso modo - ma non è sempre così.

Per esempio corvi e gazze, della famiglia dei corvidi, camminano allo stesso modo, mentre le ghiandaie che appartengono allo stesso "nucleo familiare", saltellano. Gli uccelli che si nutrono o nidificano a terra, come il fagiano, la ballerina bianca, il gallo cedrone, tenderanno più a correre che a saltare.

Gli uccelli che invece si nutrono alla riva del mare hanno sviluppato gambe lunghe e molto fragili, per questo non sarebbe comodo per loro saltare. Anche il piovanello, che è un uccello costiero, riesce a correre nonostante le zampette corte, in questo modo riesce a superare le onde in arrivo

Gli uccelli, che hanno ricoperto fin dagli albori della civiltà una grandissima importanza fino ad oggi, sono creature incredibili e bellissime che nascondono tante meravigliose sfaccettature, come il loro naturale e infallibile sesto senso che gli permette di non perdersi mai. Per fortuna, grazie alla scienza, oggi è possibile informarsi e scoprire sempre di più su di loro!