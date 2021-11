Perché gli umani hanno i peli sul sedere? La scienza non se ne capacita

Gli esseri umani hanno tanti peli: sulla faccia, sulla testa, nel corpo, nelle ascelle e in molti altri punti. Tuttavia, mentre la scienza è riuscita a spiegare più o meno la funzione di questi peli nelle varie parti del corpo, c'è un posto in cui la peluria non sembra essere giustificata: il sedere.

Così, per cercare di risolvere il mistero, i membri del canale di divulgazione scientifica SciShow su YouTube hanno iniziato a studiare la questione cercando all'interno della letteratura scientifica. Così com'è facile immaginare, sfortunatamente esistono davvero pochissimi studi sull'argomento e l'unica cosa possibile da fare è teorizzare (a proposito, perché ci crescono più peli sulla testa che nel resto del corpo?).

Secondo una teoria i peli nel nostro sedere esistono per nessun motivo: poiché a "livello evolutivo" non danno alcun fastidio, non c'è stato alcun bisogno di perderli anche se non servono a nulla. Le teorie non si fermano qui: secondo un altro punto di vista i peli del nostro posteriore servono ad amplificare il profumo del nostro deretano. Sì, avete letto bene.

É probabile, infatti, che i primi ominidi usassero questo "profumo" come importante mezzo di comunicazione. La capacità di poter diffondere il proprio "odore rettale", infatti, avrebbe dato ai nostri antenati la possibilità di marcare il proprio territorio e attirare possibili compagne (altro che acqua di colonia!).

Esiste anche una terza teoria che afferma che i peli del didietro siano utili per ridurre l'attrito e lo sfregamento mentre ci muoviamo. Intrappolando il sudore, i peli evitano che il nostro sedere subisca irritazioni ed eruzioni cutanee. Insomma, tenendo conto che queste sono teorie non sono state studiate in dettaglio, i motivi potrebbero anche essere altri.

Liberi di credere a quello che più vi aggrada.