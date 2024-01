Perché gli umani riescono a vedere più colori dei cani? Ecco spiegato il motivo

Con l'aiuto di retine artificiali cresciute in capsule di Petri, i ricercatori sono riusciti ad identificare i processi e le cellule che permettono agli esseri umani di vedere milioni di colori diversi - un'abilità non comune a tutti i mammiferi - scoprendo inoltre la possibile origine del daltonismo.

"Grazie a questi organelli retinali abbiamo studiato per la prima volta questa specifica caratteristica umana," spiega il biologo Robert Johnston, autore dello studio. "È una grande domanda riguardo ciò che ci rende umani e ciò che ci rende unici." Sappiamo infatti che altri animali come i nostri amici a quattro zampe, ad esempio, non possiedono la stessa capacità (a proposito, ecco rivelato come i cani vedono il mondo).

Ma non solo, perché lo studio ha anche approfondito la nostra comprensione sulle cause del daltonismo e sulla perdita della vista in età avanzata. Ora sappiamo in che modo i geni ordinano alla retina umana di produrre specifiche cellule sensibili ai colori.

Nello specifico, il team ha scoperto che la molecola derivata dalla vitamina A (chiamato acido retinoico) determina a quale luce, rossa o verde, sarà sensibile il cono dell'occhio. Solo gli umani con una normale visione possiedono i fotorecettori rossi.

In sostanza, gli esperimenti hanno dimostrato che i coni rossi si formano in seguito ad una precisa sequenza di eventi, guidata dall'acido retinoico; un risultato importante, che contrasta ciò che credevamo in passato, ovvero che la loro formazione fosse quasi del tutto randomica. Tuttavia rimangono ancora alcune incognite su come le variazioni di coni rossi o verdi influenzino la vista.

L'obiettivo ora sarà quello di continuare la ricerca nella speranza di aiutare le persone con problemi visivi; nel frattempo, per alcuni potrebbe essere possibile guarire dal daltonismo con questi funghi psichedelici.