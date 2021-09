Perché l'umanità non ha ancora raggiunto Marte? Vediamo alcuni motivi

Si parla tanto di sbarcare su Marte nel prossimo futuro... ma perché nessuno lo hai mai fatto fino ad oggi? I motivi sono tanti: fino a qualche anno fa i governi e le agenzie private non erano così interessati allo spazio come oggi e secondo la NASA ci sono una serie di ostacoli che dobbiamo ancora superare per farcela.

Quali sono questi ostacoli? Si possono riassumere in: arrivo, atterraggio, vivere e ritornare; almeno secondo Michelle Rucker, capo dello Human Mars Architecture Team della NASA presso il Johnson Space Center della NASA e Jeffrey Sheehy, ingegnere capo della NASA Space Technology Mission Directorate.

Il primo ostacolo è la distanza, visto che Marte è lontana in media di 254 milioni di chilometri e nel suo punto più vicino è lontano "solo" 55 milioni di chilometri; questa finestra temporale di vicinanza si verifica ogni 26 mesi e, con la tecnologia attualmente in nostro possesso, un viaggio durerebbe all'incirca 7 o 9 mesi. Anche il sistema di propulsione gioca una variabile importante; per raggiungere Marte più velocemente potrebbe essere utile utilizzare la propulsione nucleare termica o nucleare.

Sheehy e Rucker stimano che l'astronave dovrebbe essere almeno delle dimensioni di un campo da calcio in lunghezza (un po' come quella che vuole costruire la Cina). Non solo il viaggio, anche l'atterraggio è importante: la NASA sta lavorando allo sviluppo di un deceleratore gonfiabile, una sorta di paracadute che proteggerebbe e rallenterebbe il mezzo da atterraggio mentre penetra nell'atmosfera.

Un'altra difficoltà importante è quella di vivere sul Pianeta Rosso. La microgravità ha degli effetti impattanti sul corpo umano e, insieme alle radiazioni di Marte, potrebbe essere molto pericoloso vivere sul pianeta. Inoltre, i primi astronauti del corpo celeste dovranno stare per tantissimo tempo chiusi in piccoli spazi senza molti contatti esterni. Sicuramente una prova fortemente psicologica.

Ci sono altri centinaia di problemi riguardanti una missione su Marte, ma l'umanità ha intenzione di risolverli tutti... con l'obiettivo di diventare una specie multi-planetaria. Succederà davvero? Stiamo a vedere. Intanto, aspettiamo il ritorno umano sulla Luna nel - teoricamente - 2024.