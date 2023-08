Ecco perché nessun essere umano potrà mai mettere piede su Saturno

Saturno è sicuramente il pianeta più famoso del nostro Sistema Solare (dopo la Terra ovviamente). Per questo motivo molti potrebbero essersi chiesti perché attualmente non ci sia un piano concreto per mandare astronauti su questo corpo celeste gassoso. La risposta è tanto semplice quanto sconcertante, ma è meglio specificarlo.

Innanzitutto, Saturno è un gigante gassoso, il che significa che è composto principalmente da idrogeno ed elio, con tracce di ghiacci contenenti acqua, ammoniaca e metano. Immaginate di camminare su una nuvola: semplicemente non è possibile.

È vero che sotto la superficie gassosa c'è un nucleo roccioso che potrebbe sembrare una superficie solida su cui atterrare, ma raggiungere questo nucleo è un'impresa titanica, se non impossibile. La pressione atmosferica su Saturno è di oltre un milione di bar, una forza schiacciante che renderebbe qualsiasi astronauta un ammasso informe. E se questo non bastasse, le temperature interne vanno ben oltre i mille kelvin, un calore insostenibile per qualsiasi forma di vita come la conosciamo.

È la stessa natura di Saturno che ci pone dei limiti insormontabili. In breve, non è un piano che potrebbe mai ottenere finanziamenti governativi, a meno che non vogliamo mandare astronauti in una missione suicida. Forse è addirittura più semplice visitare il pianeta più caldo del nostro Sistema, ovvero Venere, usando dei "palloni" sopra la sua atmosfera.