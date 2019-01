Perché una foto di un uovo ha battuto ogni record su Instagram

Una foto di un uovo —una semplicissima foto di un uovo— ha battuto ogni record su Instagram, superando per like la precedente regina del social, Kylie Jenner. Il post ha raggiunto più di 23.000.000 (ventitre milioni) di likes, battendo la sorella di Kim Kardashian. Ma... perché?

La pagina world_record_egg sembrerebbe essere avvolta nel mistero, essendo ad esempio ignoto il sul creatore. Sappiamo che esiste da gennaio, anche se non è chiaro se abbia sempre avuto questo nome e questo scopo: battere ogni record della piattaforma con una foto piuttosto grottesca, una immagine di un uovo, per l'appunto.

La sfida è apparsa agli utenti della piattaforma così invitante —si parla comunque di detronizzare una Kardashian con una foto di un uovo, non so se ci capiamo— che l'immagine è stata diffusa in modo capillare, influencer di piccole e medie dimensioni, poi con seguiti sempre più grandi, hanno iniziato a diffondere l'immagine nelle proprie storie Instagram. La cosa, ovviamente, è nata come un meme, una cosa così balzana da essere divertente proprio perché priva di qualsiasi reale possibilità di successo. E invece ecco che il post ha superato 23.000.000 di likes, risultando, agli occhi degli utenti della piattaforma, più interessante della notizia della nascita del bambino di Kylie Jenner (auch), argomento del post che le aveva permesso di raggiungere 18.2 milioni di mi piace.

Quest'ultima non deve averla presa poi così bene, tant'è che ha pubblicato un video risposta dove la si vede schiacciare un povero e indifeso uovo in piena collera ¯\_(ツ)_/¯ , ovviamente in realtà si tratta di una risposta sarcastica della giovane ragazza. Stiamo solo parlando di likes, dopo tutto.