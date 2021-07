Perché abbiamo le unghie dei piedi? La possibile risposta della scienza

Senza alcun dubbio sono tante le "caratteristiche" che non riusciamo a spiegare del nostro corpo. Ad esempio gli esperti si interrogano ancora sull'utilità dell'appendice che, in realtà, potrebbe tornarci davvero molto utile (così come vi abbiamo riportato anche precedentemente) o sul motivo dell'esistenza delle impronte digitali.

Oggi vi parleremo di unghie, in particolare quelle dei piedi: per quale motivo esistono? Innanzitutto occorre sapere che il materiale che forma le nostre unghie è la cheratina, una proteina presente nei capelli, nel pelo, negli artigli e negli zoccoli. Tuttavia, a differenza degli artigli, le unghie servono per proteggere la punta delle dita delle mani e dei piedi dalle lesioni.

Oltre per motivi di protezione, le unghia (almeno quelle della mani) ci forniscono un supporto rigido che ci aiuta ad afferrare e a separare i piccoli oggetti. Immaginate la difficoltà di svolgere compiti quotidiani, come sbucciare la frutta, allacciarvi le scarpe e altre attività simili, senza utilizzare le unghie (o senza averle).

Nonostante questa abitudine negli esseri umani sia stata persa, le scimmie utilizzano ancora i piedi per compiti delicati come questi. Per questo motivo, infatti, gli scienziati ritengono che le unghie si siano evolute nei primati per aiutarli a svolgere operazioni come la rimozione delle zecche e per afferrare saldamente i rami.