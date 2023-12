Perché negli Stati Uniti stanno comparendo queste voragini?

In tutti gli Stati Uniti, ed in particolare nelle zone a sud-ovest, continuano ad apparire dal nulla voragini di ogni dimensione e profondità. Probabilmente, abbiamo capito a cosa sono dovute.

Dopo aver visto la voragine più profonda del mondo, per avere un’idea della gravità della situazione, è sufficiente pensare che solo nell’Arizona centro-meridionale sono stati mappati 272 chilometri di queste crepe. E’ inoltre opportuno sottolineare come ve ne sia traccia anche nello Utah, in California e in Texas. Ma la notizia peggiore deve ancora arrivare.

Secondo Joseph Cook dell'Arizona Geological Survey, non si tratta in realtà di formazioni naturali. Avete già capito chi potrebbe essere il colpevole?

La subsidenza, è un particolare spostamento del terreno che avviene (spesso) a seguito di intense e ripetute estrazioni di acqua dal terreno da parte dell’uomo. Il terreno diventa sempre più instabile e le fessure si verificano dove il suolo più soffice crolla, mentre il terreno circostante no.

"Più dell'80% della subsidenza del terreno negli Stati Uniti è una conseguenza dell'uso delle acque sotterranee, ed è una conseguenza ambientale spesso trascurata delle nostre pratiche di utilizzo del territorio e dell'acqua. Il crescente sviluppo del territorio minaccia di esacerbare i problemi esistenti di subsidenza del terreno e di crearne di nuovi", spiega l'US Geological Survey.

Come se non bastasse, una recente indagine del New York Times sull’uso delle acque sotterranee e sulla comparsa di queste fessure ha evidenziato un altro problema probabilmente ancor più grave: le acque sotterranee si stanno esaurendo più velocemente di quanto si riempiano naturalmente.

"La maggior parte dell’acqua che stiamo estraendo dal suolo ha migliaia di anni", ha dichiarato al New York Times Jason Groth, vicedirettore della pianificazione e della gestione della crescita della contea di Charles, nel Maryland. Le ripercussioni sull’ambiente circostante sono catastrofiche.

Dopo aver osservato il secondo blue hole più profondo al mondo, si stima infatti che entro un decennio diverse contee potrebbero rimanere senza acqua.

Anche Warigia Bowman, professoressa di diritto ed esperta di acqua presso l’Università di Tulsa lancia un drammatico allarme: "Ci saranno parti degli Stati Uniti che rimarranno senza acqua potabile".