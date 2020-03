Perché alcuni uomini hanno la barba rossa ma i capelli di un colore differente?

I capelli rossi sono una rarità in questo mondo: solo circa il 2% della popolazione della Terra li ha di questo colore naturale. Tuttavia, oggi analizzeremo il fenomeno.. al contrario. Alcuni uomini hanno la barba rossa mentre i capelli di un altro colore. Come mai accade ciò?

"Ho osservato molti, soprattutto giovani, uomini con barba rossa e capelli rossi e alcuni con barba rossastra e capelli castano chiaro, biondo o rosso-biondo", afferma a Live Science l'antropologa Nina Jablonski, della Penn State University. La maggior parte degli esseri umani con i capelli rossi vivono in paesi celtici come la Scozia, l'Irlanda e il Galles, seguiti dall'Inghilterra e dalle nazioni nordiche, secondo The Telegraph.

Il colore dei capelli è determinato dal rapporto tra due diversi pigmenti; l'eumelanina, responsabile del nero, e la feomelanina, responsabile del rosso. Le persone con capelli neri o marrone scuro avranno come pigmento dominante l'eumelanina; le persone con i capelli rossi, invece, hanno come pigmento dominante la feomelanina.

Il raro colore è anche da attribuire ad una mutazione genetica del gene "MC1R", che controlla la produzione di pigmento nelle cellule ciliate. Un ruolo del gene MC1R è codificare una proteina chiamata melanocortina, il cui compito è convertire il pigmento rosso in quello nero. Se una persona ha una doppia mutazione in questo gene, le sue proteine ​​risultanti non sono altrettanto efficaci, e andranno a creare solo "blocchi rossi".

Tornando alla domanda principale: perché alcuni uomini hanno barba rossa abbinata a una capigliatura marrone? "Ciò sarà quasi certamente dovuto all'espressione differenziale dell'MC1R nei follicoli di barba e capelli, con conseguente produzione di una diversa miscela di eumelanina marrone scuro e feomelanina giallo-rossa", dichiara Jablonski. In altre parole, lo stesso gene si sta comportando in modo diverso in diverse parti del corpo.

Il fenomeno si verifica anche in alcuni uomini mentre invecchiano, probabilmente perché le cellule che producono pigmenti nei capelli del cuoio capelluto e della barba invecchiano a ritmi diversi, afferma infine la donna.

Insomma, se durante la vecchiaia qualcuno si ritroverà con la barba rossa adesso sa il motivo.