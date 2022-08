Perché gli uomini più ricchi del mondo finanziano spedizioni in Groenlandia?

Diversi miliardari, tra cui Jeff Bezos, Michael Bloomberg e Bill Gates, stanno conducendo una vera e propria caccia al tesoro tra i ghiacci della Groenlandia. Cosa stanno cercando?

Veicoli elettrici. Se da un lato la crisi climatica sta letteralmente sciogliendo i principali ghiacciai dell'isola, rappresentando un vero e proprio danno ambientale e non solo, dall'altro sta creando un'opportunità per facoltosi investitori e società minerarie, alla ricerca di giacimenti di minerali molto rari, in grado di alimentare la transizione verso l'energia verde. Un ulteriore nobile esempio, è la batteria fatta di sabbia, che però ha ricevuto decisamente meno attenzioni dal mondo intero.

"Stiamo cercando un deposito che sarà il primo o il secondo giacimento di nichel e cobalto più significativo al mondo", ha detto Kurt House, CEO della "Kobold Metals", ovvero proprio la società mineraria con sede in California, finanziata dal "club di miliardari".

Il team di ricercatori ed esperti, stanno utilizzando tutte le migliori tecnologie attualmente disponibili. Vengono prelevati campioni di suolo, pilotati droni ed elicotteri con trasmettitori per misurare il campo elettromagnetico del sottosuolo e mappare gli strati di roccia sottostanti. Ad essere utilizzata, è anche l'intelligenza artificiale, per analizzare i dati ed individuare esattamente dove condurre le estrazioni.

Nonostante i buoni propositi però, è inevitabile discutere delle condizioni in cui versa l'isola. Secondo Nathan Kurtz, uno scienziato della NASA che studia i ghiacciai, questi potrebbero totalmente scomparire nel giro di soli 20-30 anni. Ecco perché la Groenlandia è ad un punto di non ritorno.