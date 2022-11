Quest'uomo sta coltivando una delle piante più pericolose del mondo in casa sua

Una delle piante più pericolose del mondo all'interno della propria casa, che al solo tocco crea un dolore lancinante. Chi potrebbe mai fare una cosa del genere? "Cercavo solo un po' di drammaticità durante il giardinaggio", ha dichiarato il botanico Daniel Emlyn-Jones. "Mi sono solo un po' annoiato con i gerani."

"Sono sempre stato affascinato dalle piante pericolose", ha spiegato Emlyn-Jones in un video sul suo canale YouTube. "Penso che sia sempre interessante vedere cosa può inventare la natura, e questa è una pianta estremamente pericolosa."

Il Dendrocnide moroides, più comunemente conosciuto come gympie-gympie o albero urticante, è un arbusto che è diventato leggendario a causa delle molte storie che lo circondano. La pianta, infatti, inietta veleno simile a quello di uno scorpione e il suo dolore può durare dei giorni... averla in casa sicuramente non è una cosa molto comoda.

“Per due o tre giorni il dolore fu quasi insopportabile; Non riuscivo a lavorare o dormire, poi è stato un dolore piuttosto intenso per un'altra quindicina di giorni o giù di lì. Il bruciore è durato per due anni e si ripresentava ogni volta che facevo una doccia fredda”, ha dichiarato uno sfortunato che nel 1963 ebbe un incontro ravvicinato con il vegetale. "Non c'è niente che possa rivaleggiare; è dieci volte peggio di qualsiasi altra cosa."

La pianta può essere trovata anche in Australia.