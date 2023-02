Perché gli USA stanno costruendo una macchina da guerra ispirandosi a un gambero?

L'umanità si è sempre ispirata agli animali per le loro creazioni migliori, un esempio - tra i tanti - è dato dagli areoplani, ispirati dagli uccelli. A quale animale prende ispirazione l'esercito degli Stati Uniti per la potenza esplosiva? No, non è il canguro, o il leone.... ma da un piccolo crostaceo.

Stiamo parlando della canocchia - chiamata anche cicala di mare (diversa da quella da terra) - che, a dispetto delle dimensioni, riesce a dare il pugno più potente nel regno animale ed è capace di frantumare il vetro di un acquario e rompere le ossa umane. Qui potrete vedere un video della creatura in azione.

Ovviamente l'esercito americano è interessato a capire come faccia a generare così tanta forza con così poco tempo, peso e portata. Come diamine fa ad essere così potente un crostaceo che arriva a una dimensione massima di 20 centimetri? La spiegazione è piuttosto semplice: tutto merito di una "molla caricata e azionata da un fermo".

In termini molto semplici, c'è una struttura nel corpo del gambero tenuta sotto una grande tensione di compressione dall'equivalente biologico di un chiavistello. La cicala di mare è anche incredibile perché riesce a vedere 12 canali di colore rispetto ai 3 dell'umanità, oltre ai raggi UV e alla luce polarizzata.

Pensate che è il suo colpo è così potente che gli umani, finora, non sono riusciti a replicarlo con mezzi artificiali. Lo studio in corso potrebbe avviare un campo completamente nuovo di applicazioni per il semplice principio della molla sotto pressione, potenzialmente migliorando e semplificando i progetti in tutta l'ingegneria.