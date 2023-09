Perché negli USA dicono 'cheese' quando si scattano una foto?

Quando ci facciamo un selfie o ci viene scattata una foto, cerchiamo di apparire nel miglior modo possibile; insomma, ognuno ha la sua formula per l’illuminazione, angolazione e inclinazione della testa. Tuttavia, molto tempo fa, c’era solo una regola estremamente popolare: dire “cheese”.

Ammettiamolo c’è sempre lo zio simpatico di turno che, nell’attimo in cui si scatta un ritratto di famiglia, urla la parola “formaggio”, ma cosa c’entra il prodotto caseario con le fotografie? Beh, assolutamente niente.

Per comprendere al meglio le origini di questa usanza, è bene specificare che “formaggio”, “fromage” e “käse” non hanno niente a che vedere con il “cheese” inglese, perché non si sta facendo riferimento all’alimento, bensì alla parola specifica!

La tradizione nasce intorno agli anni ’40, quando un giornale locale del Texas, il Big Spring Herald, propone un metodo per apparire bene in foto e per farlo bisogna pronunciare la famosa parola “cheese”. Infatti, gli autori della teoria, credevano che pronunciare quel vocabolo obblighi a sorridere: il suono anglofono “ch” fa serrare i denti, mentre le “ee” ti fanno aprire le labbra, andando ad emulare quello che dovrebbe essere un sorriso.

Se contestualizzata al periodo storico, capirete che il “cheese” ha contribuito alla nostra idea di ritratto. Nel XIX secolo, tutti solevano immortalarsi in viso con uno sguardo serioso e neutro; solamente i contadini e gli ubriaconi mostravano il proprio patrimonio orale in foto. Ovviamente, sarebbe impreciso attestare a questa ritualità il motivo per cui oggi scattiamo foto sorridenti: in passato per realizzare un fermo immagine della realtà ci volevano diverse ore, se non giorni, ed era molto difficile rimanere per così tanto tempo con le fauci spalancate.