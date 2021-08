Perché si usa dire che i nobili hanno il sangue blu?

Il motivo dell’espressione “sangue blu”, utilizzata per definire lo “status” di nobiltà di una persona, è da ritrovare nel medioevo, dove la distinzione tra ceti sociali era maggiormente accentuata, con una contrapposizione netta tra nobiltà e servi della gleba.

I comuni cittadini erano spesso agricoltori o allevatori, mestieri che li portavano a lavorare all’aria aperta, e perciò, a ottenere un abbronzatura marcata, diversamente le classi sociali più facoltose erano poco avvezze ad abbronzarsi, riscontrando quindi un colore della pelle molto chiaro, che permetteva di vedere le vene sotto la pelle e di far apparire la colorazione del sangue di colore blu.

Il modo di dire deriva dallo spagnolo “sangre azul” e intorno al 1800 proprio gli Spagnoli erano soliti mostrare i propri polsi per differenziarsi dal popolo dei “mori”, che occupavano la Spagna in quel periodo, nonché per vantarsi del proprio “status” sociale che gli permetteva di non lavorare.

Tuttavia secondo altri storici le cause dell'espressione "sangue blu" sarebbero da imputare alla colorazione bluastra che assumevano i nobili affetti da argiria, una patologia dovuta alla contaminazione del cibo causata dalle posate d'argento.