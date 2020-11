Perché il vaccino di Pfizer deve essere tenuto al freddo?

Riguardo al nuovo vaccino Pfizer, sta rimbalzando ovunque la notizia dell'enorme sfida nella distribuzione a causa delle temperature proibitive in cui deve essere conservato: - 70 °C. Per quale motivo?

Partiamo col dire che la maggior parte dei vaccini in commercio non richiede questa tecnica di conservazione. Tuttavia quello di Pfizer è un nuovo tipo, che utilizza le basse temperature per evitare che diventi inutile. Il vaccino, infatti, è basato sull'RNA messaggero, o mRNA. In poche parole, il vaccino trasporta alle cellule umane le istruzioni per costruire copie della proteina spike del coronavirus.

Successivamente le cellule umane leggono quelle istruzioni e producono copie della proteina, che a sua volta innesca il sistema immunitario ad attaccare il coronavirus, qualora dovesse penetrare all'interno dell'organismo. Oltre a Pfizer, anche Moderna, un'azienda statunitense di biotecnologie, utilizza un vaccino a mRNA, ma non viene conservato a temperature così estreme, poiché bastano "solo" -20 °C.

Come mai devono essere conservati al freddo? Principalmente per un motivo: l'RNA è una molecola molto poco stabile. Inoltre, gli esperti hanno dovuto aggiungere alcuni "pezzi" per rendere la molecola stabile e leggibile nelle cellule umane; modifiche che rendono meno stabile del normale l'RNA. Il freddo, quindi, impedisce lo svolgersi di quei processi che potrebbero - semplicemente - rendere inutilizzabile il vaccino. Come mai questa differenza di temperatura tra Pfizer e Moderna? A causa dei metodi che hanno utilizzato le due case farmaceutiche per la creazione del vaccino.

Tuttavia c'è un grande problema: non tutti i paesi posseggono infrastrutture specializzate per ricevere sostanze a così basse temperature... ma questo è un altro discorso.