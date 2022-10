Perché nelle vecchie case europee è possibile trovare delle scarpe nei muri?

In delle vecchie case europee è possibile trovare alcune paia di scarpe infilate all'interno dei muri. Il motivo della loro presenza? Tenere a bada il male dalle abitazioni di queste famiglie molto superstiziose.

Nel 18° e 19° secolo, infatti, le scarpe nel muro erano considerate un'esca efficace per gli spiriti maligni e le streghe. Le calzature nascoste sono state trovate nelle case di tutta Europa. I musei di Northampton, nel Regno Unito, hanno perfino allestito una mostra proprio con questi cimeli, e la loro collezione ammonta a circa 3.000 paia recuperate da 2.000 località.

Si pensava che nascondere le scarpe nei muri di casa agisse come un deflettore di streghe perché assumevano l'essenza di chi le indossava, motivo per cui erano preferite paia particolarmente vecchie e malconce. Metterle nascoste nei "punti deboli" di una casa, ad esempio vicino alle finestre o al camino, potrebbe quindi impedire agli spiriti maligni di intrufolarsi nell'abitazione.

Non solo: le scarpe nascoste potrebbero essere state una sorta di esca destinata a intrappolare le streghe in cerca di prede (a proposito, ecco da dove deriva il mito delle streghe e delle scope). "Una teoria propone che le scarpe fossero destinate ad agire come esche per streghe, spiriti e altre minacce soprannaturali", ha affermato la storica Ceri Houlbrook dell'Università dell'Hertfordshire in un'intervista alla BBC. "La teoria è che la forza del male crede che la scarpa sia la persona, attacca la calzatura e rimandendo intrappolata al suo interno."

Insomma, se mentre ristrutturate casa vostra trovate delle vecchie scarpe, adesso sapete perché si trovano lì.