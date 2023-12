Perché vediamo la luna anche di giorno? Il motivo è semplice

Stew Peters, noto teorico della cospirazione, ha condiviso un'immagine della Luna visibile durante il giorno, affermando che ciò "non dovrebbe accadere". Questa affermazione ha generato un'ondata di commenti e teorie, con alcuni che affermano di aver notato un cambiamento nel colore del Sole e della Luna, attribuendoli a fenomeni artificiali.

Tuttavia, la scienza offre una spiegazione più semplice e logica. La visibilità della Luna durante il giorno è un fenomeno naturale e abbastanza comune, dovuto alla sua orbita e alla riflessione della luce solare. La Luna, durante la maggior parte delle sue fasi, riflette la luce del Sole sia di giorno che di notte.

È invisibile solo per alcuni giorni quando la luce del Sole la sovrasta. Inoltre, il colore apparente del Sole non è cambiato; rimane del suo vero colore, anche se può apparire più giallo a causa di livelli più elevati di inquinamento atmosferico. Nel frattempo la la Luna, visibile sia di giorno che di notte, continua a essere un'affascinante presenza nel nostro cielo, testimone silenzioso dei cicli naturali del nostro sistema solare.

Nel frattempo, lo sapete che sul nostro satellite ci potrebbero essere migliaia di tardigradi? No, non si trovano lì naturalmente - per quanto ne sappiamo - ma per colpa nostra. Chissà se quando l'umanità metterà di nuovo piede sulla luna riuscirà a trovare qualche forma di vita. Insomma, staremo a vedere.