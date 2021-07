Perché vediamo volti ovunque? Ecco spiegata la pareidolia

Bastano due buchi per gli occhi e un buco ancora più grande per la bocca su una qualsiasi superficie: Pecco creato un "volto" che il nostro cervello interpreterà esattamente... come un volto. Alla nostra mente basta poco per "creare" un volto umano, un fenomeno ampiamente conosciuto chiamato pareidolia.

Un nuovo studio ci fornisce informazioni su quello che accade realmente nel cervello quando si verifica questo fenomeno. I falsi visi trovati attraverso la pareidolia, infatti, vengono valutati allo stesso modo di un volto reale. Lo stesso circuito neurale coinvolto nel riconoscimento di una vera faccia, quindi, è coinvolto nel meccanismo che individua i volti "falsi" nelle cose (come quello su Marte).

"Sappiamo che questi oggetti non sono veramente volti, ma la percezione di un volto persiste", afferma lo psicologo David Alais, dell'Università di Sydney in Australia. Lo scienziato, insieme a dei colleghi, ha chiesto a 17 volontari di guardare una serie di volti illusori e umani, ripetuti più volte, e poi registrare i risultati.

É stato scoperto che una successione di volti felici ci rende più propensi a vedere felice anche il volto successivo. Il fatto che questo pregiudizio sia stato osservato sia nei volti reali che in quelli illusori (composti da oggetti) suggerisce che il cervello elabori nello stesso modo le informazioni ricevute. "I volti creati dalla pareidolia non vengono scartati come falsi rilevamenti, ma vengono sottoposti ad analisi dell'espressione facciale allo stesso modo dei volti reali", sostiene Alais.

Quando si tratta di volti, il cervello "tende a rischiare" nel creare dei falsi positivi, come nel caso di questi oggetti inanimati, allo scopo di valutare velocemente le espressioni facciali.